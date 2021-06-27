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ردا على التخرصات الاميركية والاسرائيلية..

سوريا: الجولان عائد لا محالة

سوريا: الجولان عائد لا محالة
الأحد ٢٧ يونيو ٢٠٢١ - ١٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

دانت الخارجية السورية التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة بخصوص الجولان السوري المحتل، مشددة على أن حق سوريا في الجولان المحتل ثابت و لا يموت بالتقادم.

العالم - سوريا

وأکد مصدر رسمي بوزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان قائلا: تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة بخصوص الجولان السوري المحتل، والتي تؤكد أن السياسة الأميركية تجاه الأمة العربية وقضاياها تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة.

وأضاف المصدر أن: الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً على أن حق سوريا في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية، وهو حق لا يموت بالتقادم، وإن كافة المواقف الأميركية والإسرائيلية إزاء هذا الحق باطلة ولا أثر قانونياً لها.

وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية تجدد التأكيد على أن الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي وسيأتي اليوم الذي يرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم.

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