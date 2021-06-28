السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد شدد السيسي في اتصاله مع بينيت، على "ضرورة التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، ، إن "السيسي أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط"حسب تعبيره .

وأضاف بسام راضي أن "الرئيس أكد أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية" .