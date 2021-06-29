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خبيرة تكشف سببا غريبا وراء ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية!

خبيرة تكشف سببا غريبا وراء ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية!
الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشفت استشارية نفسية وأسرية سببا مفاجئا وراء ارتفاع معدل الطلاق وتدمير العلاقات الزوجية في السعودية.

العالم- السعودية

جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية أجراها برنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية" مع الاستشارية الأسرية عبير باكدم.

وقالت باكدم إن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي هم أحد أهم الأسباب التي برزت أخيرًا وراء ارتفاع حالات الطلاق في المملكة.

وأضافت: "المشاهير ساهموا بشكل كبير في تفكيك المنازل وتوتر العلاقة الزوجية"، ومضت موضحة: "عندما تظهر إحدى المشاهير وتصور خروجها مع زوجها وكيف أنهما سعداء، ونحن كمختصين نعرف أن هذا ليس الجانب الحقيقي لعلاقتهما، ولكن هناك الكثيرين لا يعرفون ذلك، ويشعرون بالنقص ويقارنون حياتهم بحياة هؤلاء المشاهير التي تضج بالفسح والبهجة".

وقالت: "الآن، تقريبا، معظم المشاهير عندنا خاصة من النساء يقومون بتسويق الملابس والفسح والذهب والإكسسوارات، ما يسبب الكثير من الأذى للناس على خلفية شعورهم بالنقص وزعزة ثقة المشاهد في نفسه"، على حد قولها.

ولدى سؤالها عما إذا كانت عايشت بحكم تخصصها كاستشارية أسرية حالات طلاق نتيجة لمتابعة الزوجات للمشاهير من النساء، قالت باكدم: "خلال أسبوعين فقط جاءت لي حالتين من هذا النوع، وخلال فترة الحجر الكلي بسبب كورونا تعاملت مع 7 حالات زوجية وصلت إلى الانفصال بسبب مشاهير السناب شات".

وأوضحت أن الكثير من الزوجات تشعرنّ بالنقص لأن زوجها لا يدللها بالشكل الذي تراه من المشاهير، ولا يوفر لها الأغراض التي تعتقد أنها موجودة لدى غيرها بشكل طبيعي.

وتابعت أن بعض الزوجات تطلب على سبيل المثال من أزواجهن إظهار الرومانسية بشكل علني كإمساك أيدهن في الأماكن العامة وتصوير تلك اللحظات ومشاركتها على "سناب شات"، وهو ما يرفضه الكثير من الرجال، كون المجتمع السعودي محافظ في الأساس مهما وصل من الانفتاح، فبالتالي تحدث خلافات لشعور الزوجة بالنقص، مقارنة بالمشاهير اللواتي يعرضن حياة خيالية، على حد قولها.

والعام الماضي، ارتفعت معدلات الطلاق في السعودية بنحو 13% مقارنة بـ 2019، بحسب إحصاءات رسمية.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من 2020.

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