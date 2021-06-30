هنية: عودة اللاجئين حقّ شرعي لن نتخلى أو نتراجع عنه

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وشدد هنية اليوم الاربعاء خلال لقاء شعبي مع الهيئات الشعبية والمدنية وممثلي الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في بيروت، على أن المخيمات الفلسطينية في لبنان ستبقى عنوانًا للصمود الفلسطيني، داعيًا إلى إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، والإسراع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد.

وقال هنية إن معركة سيف القدس وحدت الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج حول خيار المقاومة، إذ هتف أبناء شعبنا وأمتنا للمقاومة ولقائد أركانها محمد الضيف"، مؤكدًا أن "المقاومة تمتلك العديد من أوراق القوة التي ستردع المحتل، وتوقف جرائمه.

وأضاف هنية أن ما أخذناه بـسيف القدس لن نعطيه لأحد بسيف الإعمار، وسنعيد إعمار غزة رغمًا عن أنف الاحتلال الإسرائيلي.