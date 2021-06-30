السودان..إحتجاجات على الوضع الاقتصادي.. إيران والارهاب الاقتصادي الأمريكي

العالم - بانوراما

وأكد المحتجون أن الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق مطالب السودانيين في العدالة والسلام، وتحسين الأوضاع المعيشية.

فيما قامت قوات الامن السودانية بإطلاق قنابل الغاز لتفريق متظاهرين كانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي واعتقلت العشرات.



وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الشعب الايراني حقق انتصارا كبيرا في مواجهة الارهاب الاقتصادي الأميركي المستمر منذ سنوات.

وقال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني حسين امير عبد اللهيان ان الطرف الاميركي في المفاوضات يريد الابقاء على جزء كبير من الحظر.

يأتي ذلك فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإدارة الأميركية برفع كل اجراءات الحظر المفروضة على إيران



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.