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اوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان "الهدوء في الميدان" بسوريا

اوغلو: سنواصل العمل مع روسيا لضمان
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عقب محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن "تركيا ستواصل العمل مع روسيا لضمان الهدوء في الميدان بسوريا".

العالم- تركيا

وقال تشاووش أغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، اليوم الأربعاء: "سنواصل العمل مع روسيا لاستمرار الهدوء في الميدان من أجل تمرير العملية السياسية في سوريا".

وتتعاون روسيا وتركيا الى جانب إيران في إطار منصة أستانا التفاوضية حول سوريا وسبق أن توصل الطرفان إلى اتفاقات عدة لضمان وقف إطلاق النار بين القوات السورية والجماعات المسلحة.

وفي 5 مارس 2020 توصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان إلى حزمة قرارات لمنع التوتر في إدلب تشمل إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة وإنشاء "ممر آمن" في مساحات محددة على الطريق "M4" وإطلاق دوريات مشتركة.

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