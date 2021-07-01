العالم - افغانستان

وقال كرزاي في تصريح لصحيفة "تايمز" البريطانية: "اجتاح البلاد الرعب، وهي في وضع يائس... ولدينا دمار والبلاد في حالة نزاع وسكان أفغانستان يعانون".

وتابع: "لماذا أدت أعمال الولايات المتحدة والناتو في أفغانستان إلى هذه النتيجة؟ من قدموا إلى البلاد قبل 20 عاما من أجل محاربة الإرهاب والتطرف فشلوا في تنفيذ المهمة المطروحة، وازدهر التطرف تحت مراقبتهم. وهذا ما أوصفه بالفشل".

وأضاف أن حضور القوات الأجنبية في أفغانستان كان يراد منه أن يكون "من عوامل الاستقرار"، لكن ذلك لم يحدث لأن العسكريين من قوات الناتو "اقتحموا منازل المدنيين وقتلوا عائلات".

وأكد أنه "حان الوقت لرحيل الولايات المتحدة والناتو. وهل ستنفذ عملية الانسحاب بطريقة عقلانية، فهذا سؤال آخر. وكان عليهم أن يتركوا السلام بعد حضورهم، لكنهم لم يقوموا بذلك".

ومن المقرر أن تغادر القوات الأمريكية أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل مع إبقاء قوة صغيرة لحماية البعثة الدبلوماسية الأمريكية والمساعدة في تأمين مطار كابول.