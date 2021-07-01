أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد

العالم - قطر

وأفادت "وكالة الأنباء القطرية" (قنا) بأن أمير قطر استقبل في مكتبه بالديوان الأميري كلاً من سفراء السعودية ونيجيريا وكوريا الجنوبية.

ومنصور بن خالد أول سفير سعودي يعيَّن في الدوحة منذ اندلاع الأزمة الخليجية عام 2017.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً كبيراً مع إرساء المصالحة الخليجية في قمة العُلا في يناير الماضي، وشهدت زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.

وسبق أن عُيِّن "منصور بن خالد بن فرحان" سفيراً مفوضاً فوق العادة للسعودية لدى إسبانيا عام 2012.

كما شغل من قبلُ منصب مندوب دائم للمملكة لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، وسفير مفوض فوق العادة غير مقيم لدى إمارة أندورا.