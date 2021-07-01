أردوغان يرفع دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة التركية

العالم - تركيا

ونقلت قناة "CNN TURK"، مساء الأربعاء، عن محامي الرئيس، حسين أيدين، أن كليجدار أوغلو وجه "إهانات شديدة" إلى أردوغان باستخدام "ألفاظ مسيئة تضر بالحقوق الشخصية" وذلك أثناء كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزبه يوم الثلاثاء.

وعلى إثر ذلك تقدم أيدين بدعوى قضائية إلى مكتب المدعي العام في أنقرة نيابة عن أردوغان ضد كليجدار أوغلو تتضمن مطالبة زعيم المعارضة بتعويضات مالية قيمتها 500 ألف ليرة تركية.

يأتي ذلك بعد أن قال كليجدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه: "تعتبر تركيا من أكبر دول غسيل الأموال في أوروبا، لم نشهد قط مثل هذا العار في تاريخ جمهورية تركيا".

وأضاف في إشارة إلى السلطات التركية الحالية بقيادة أردوغان: "لقد قبلوا بالمخدرات، والمقامرة، والاتجار بالنساء، قبلوا بكل شيء... يأكلون الحرام".

وهذه الدعوى هي الثانية التي يرفعها أردوغان ضد كليجدار بعد قضية أخرى تم طرحها في يناير 2021 في حين اتهم زعيم المعارضة بارتكاب جريمة "إهانة الرئيس".