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عمران خان: لا يمكن لباكستان أن تصبح شريكا لأمريكا في الحرب 

عمران خان: لا يمكن لباكستان أن تصبح شريكا لأمريكا في الحرب 
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

ندد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بسياسة بلاده السابقة المتمثلة في أن تصبح "دولة في خط المواجهة" في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد الإرهاب، ووصفها بأنها سياسة "حمقاء".

العالم - باكستان

وقال خان في بيان: "يمكننا أن نكون، وسنبقى دائما، شركاء في السلام مع أمريكا، ولكن لا يمكننا أبدا أن نكون شركاء في النزاع بعد الآن".

واستبعد خان مرة أخرى إمكانية توفير قواعد باكستانية للجيش الأمريكي لشن ضربات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن قرار باكستان الانضمام إلى الحرب الأمريكية "أثار ردود فعل متشددة في البلاد"، قتل فيه 70 ألف باكستاني في تفجيرات انتحارية وهجمات إرهابية أخرى، فيما مني الاقتصاد الوطني الهش بخسائر تقدر بنحو 150 مليار دولار.

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