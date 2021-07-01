تسجيل 163 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة

العالم-اليمن

مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية صرواح وغارة جوية على مديرية مجزر في محافظة مأرب.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة الدحيضة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة جوية على مجازة الغربية في محور عسير وغارة جوية على مديرية حيران بمحافظة حجة.

وفي محافظة صعدة استشهد مواطنان وأصيب ستة آخرون في منطقة الرقو بمديرية منبه ، كما أصيب مواطنان في مديرية شدا في قصف مدفعي وصاروخي للجيش السعودي.

أما في محافظة الحديدة فأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 163 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها تحليق 5 طائرات حربية في أجواء كيلو 16 والمنظر والمدينة

وأضاف المصدر أن من بين خروق العدوان، تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16 و16 خرقًا بقصف مدفعي و126 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.

ويوم أمس أصيب 8 مواطنون في منطقة الرقو بمديرية منبه ، كما أصيب مواطنان في مديرية شدا وموطنان آخران في مديرية الظاهر نتيجة اعتداءات الجيش السعودي المتواصلة على القرى الحدودية.