الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

النقد الدولي يمول الاردن بمقدار 206 ملايين دولار

النقد الدولي يمول الاردن بمقدار 206 ملايين دولار
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن صندوق النقد الدولي، إتاحة تمويل «فوري» للأردن بمقدار 206 ملايين دولار، ضمن برنامج إقراض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار.

العالم-الاردن

وحسبما نقل موقع الاخبار , قال الصندوق في بيان، أنه «أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيلات ممتدة، ما يتيح للأردن 144.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة «حوالي 206 ملايين دولار» على الفور».
وأضاف أنه «بالتمويل الجديد، يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن إلى 641.51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون دولار)، منذ بداية 2020».
كما أشار إلى أن «الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق ضروري لتمكين الأردن من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لصدمة فيروس كورونا، مع استضافة حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري».
وفي آذار 2020، وافق صندوق النقد على قرض ممتد للأردن بمقدار 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار 1.3 مليار دولار) على مدى 4 سنوات.

روابط ذات صلة

مواجهات في القدس ومحكمة الاردن ترفض استدعاء الامير حمزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع بعبدا لحل ازمة الدواء في لبنان

توقعات بمزيد من تدهور العلاقات بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي

نصائح لاتباع نظام غذائي ملائم في الصيف

تيك توك تتيح مقاطع الفيديو الأطول للجميع

في ظل انهيار منظومة الطاقة الكهربائية.. البرلمان العراقي يطالب باستضافة أربعة وزراء لبحث مشكلة الكهرباء

بوتين يرسل للدوما مشروع قانون للمصادقة على اتفاقية مع السودان