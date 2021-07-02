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جون كيري يزور موسكو لبحث موضوع المناخ

جون كيري يزور موسكو لبحث موضوع المناخ
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ، جون كيري، سوف يزور العاصمة الروسية موسكو، مشيرا إلى أنه يتم الآن صياغة جدول الاجتماعات.

العالم - الأميركيتان

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر أن يقوم كيري بزيارة إلى موسكو، الموضوع هو المناخ، ويتم صياغة جدول الاجتماعات".

هذا وبحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، هاتفيًا، مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لقضايا المناخ، جون كيري، قضايا المناخ، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: إنه "خلال المحادثة، تم التطرق إلى قضايا التعاون الروسي الأمريكي في تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ضمن سياق الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة في غلاسكو".

وأضافت: "قد تم الموافقة على مواصلة الاتصالات الثنائية المكثفة حول قضايا المناخ في سياق مناقشتها من قبل رئيسي روسيا والولايات المتحدة في قمة جنيف، مع التركيز على الحاجة إلى بناء تعاون روسي أمريكي".

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