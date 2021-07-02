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عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نزار

عائلة بنات تكشف أسماء المتورطين باغتيال نزار
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت عائلة بنات، اليوم الجمعة، عن هوية بعض المتورطين في عملية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات الأسبوع الماضي في أحد منازل العائلة جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

العالم ـ فلسطين

واتهمت العائلة، في بيان نشرته عبر صفحة "نزار بنات"، ضابطين بالضلوع الرئيس في واقعة اغتيال ابنها المعارض السياسي مباشرةً.

وأضافت العائلة: "نكشف أسماء اثنين رئيسيين شاركوا في الجريمة بشكل مباشر وهما عزيز الطميزي برتبة عقيد لدى جهاز الأمن الوقائي، شارك في القتل، وقام بتهديد الشهود على العملية، وأخبرهم بأنه "راجعلكم" كدلالة واضحة أن الاغتيال لن يتوقف على نزار فقط وإنما على الشهود أيضا".

وتابعت العائلة: "الاسم الثاني وهو شادي القواسمة الذي شارك في عملية الاغتيال بشكل مباشر في الضرب بهراوة، وكان سائق السيارة التي نقلت الشهيد نزار".

وأردفت العائلة: "ما تركه نزار من إرث ثقافي وسياسي عظيم جَبَر العائلة من صغيرها إلى كبيرها إلى تحمل مسؤولية إظهار الجريمة كما حدثت وكشف كل التفاصيل الوحشية لتنفيذها، والتأكد من أن لا يفلت أحد من العقاب".

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