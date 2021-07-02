الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

دمشق القديمة تتحضر لرفعها عن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر

دمشق القديمة تتحضر لرفعها عن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

أنهت المديرية العامة للآثار والمتاحف في وزارة الثقافة السورية، العمل على الملف المتعلق ببدء إجراءات رفع مدينة دمشق القديمة عن قائمة التراث العالمي المُهدّد بالخطر، بعد أشهر من التحضيرات والعمل.

العالم - سوريا

وتستعد وزارة الثقافة لعقد سلسلة اجتماعات عبر الإنترنت مع خبراء مركز التراث العالمي في منظمة “اليونسكو”، وذلك خلال الدورة الـ 44 للمنظمة الدولية، التي ستعقد في الفترة بين 16 إلى 31 من تموز المقبل، بهدف استكمال النقاشات المرتبطة بهذا الملف الذي أضحى جاهزاً للعرض مع الجهات الدولية المعنية في المنظمة.

مديرة مواقع التراث العالمي في مديرية الآثار والمتاحف “لينا قطيفان” أكدت أنه تم تحضير وثائق بالإجراءات التي قامت بها “مديرية دمشق القديمة والمديرية العامة للآثار والمتاحف ومحافظة دمشق” والتي كانت ضرورية لإثبات أن المدينة “حية وعامرة بالسكان”.

وأوضحت “قطيفان” أنه تم وضع مدن التراث العالمي في سوريا على لائحة التراث المهدد بالخطر في عام 2013 نتيجة الحرب عليها، وطالما أُزيل التهديد والسبب الذي وضعت فيه تحت هذه اللائحة، أصبح بالإمكان وضع إجراءات لرفعها، لافتًةً إلى أنه خلال هذه المدة لم يكن هناك تهديد مباشر لمدينة وكانت الأضرار محدودة.

وتمتاز مدينة دمشق القديمة بجمالية بأوابدها التي تعود لعدة فترات وحقب زمنية منها “الهلنستية والرومانية والبيزنطية والإسلامية”، كما تظهر المدينة تطوراً في تخطيط المدن وتعكس صورة خصوصية المدينة الإسلامية العربية، تضم مدينة دمشق كل فنون العمارة منذ أكثر من 3000 عام حتى الآن، وأهمها الجامع الأموي الكبير وهو واحد من أكبر المساجد في العالم ومن أقدم مواقع الصلاة المستمرة منذ ظهور الإسلام.

روابط ذات صلة

اختطاف مسؤول سوري في السويداء

عملية تبادل أسرى بين الجيش السوري وميليشيات مدعومة من تركيا

سوريا.. أزمة الغاز تعود بقوة في دمشق

شاهد.. ميغ 23 السورية تذهل العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الهلال الأحمر: 150 اصابة بينها 4 بالرأس خلال مواجهات جبل صبيح

مصادر يمنية تكشف... دعم اماراتي لوجستي لمرتزقة اليمن عن طريق سفن تجارية

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. واشنطن.. والمواجهة الإقتصادية العسكرية مع بكّين وموسكو

تسيير رحلة جوية لإجلاء الطلبة والمواطنين السوريين العالقين في الهند

الأرصاد الجوية السورية.. أجواء حارة بشكل عام ورياح تتجاوز سرعتها 55 كم/س

لافروف: الإجراءات القسرية الغربية سبب تردي الوضع الإنساني في سوريا