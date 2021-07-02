امريكا تقتل الشعب اليمني وتسأم من دفاعه عن نفسه!

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وردا على هذه التصريحات كتب عضو المجلس السياسي الأعلى في حركة انصار الله محمد علي الحوثي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "سئم الشعب اليمني الحصار والعدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه، وسئم التصريحات الجوفاء عن المطالبة له بالسلام ممن يقتله يوميا قصفا وحصارا و حظرا".

وأضاف: "أمريكا تفاوض وتدعم "القاعدة" و"داعش" (الإرهابيين) في العالم وتسأم من قتال الشعب لهم في اليمن".

وتابع: "سينتهي سأم أمريكا بمجرد أن توقف عدوانها وتفك حصارها وتنهي احتلال اليمن، هكذا قال قائد الثورة حفظه الله".

وتساءل: "لماذا لم تسأم أمريكا من بيع سلاحها لدول العدوان على اليمن؟".

وأضاف أن هذا الأمر "هو السبب الحقيقي لاستمرار الحرب ومحاولة احتلال الجمهورية اليمنية".

وفي هذا السياق تفاعل اليمنيون بشدة مع هذا الموضوع تحت وسم #امريكا_تقتل_الشعب_اليمني معربين عن رفضهم الشديد واستنكارها لهذه التصريحات التي تصدر في وقت تتواصل فيه معاناة اليمنيين من العدوان والحصار والقتل الوحشي وصمت امريكا والمنظمات الدولية.

جميلة الورافي قالت إن استمرار أزمة الوقود التي تمس بكل يمني وتصل آثارها لكل منزل هي كفيلة برفع مستوى السخط ضد أمريكا وفضح إجرامها وكشف وجهها الحقيقي القبيح للعالم أجمع.

حساب "يمني الأصل" كتب على "تويتر" قائلا ان امريكا اخيرا سئمت من قتل اطفال اليمن وسئمت من دماء اليمنيين وقتلهم وتجويعهم وحصارهم.. اليمنيون هم من سئموا من امريكا.

بينما قال أبو علي المأربي إن الإستفزازت الأمريكية جلية وواضحة ولولا سلاحها في مأرب لم تستغرق عملية تحريرها لاكثر من اسبوع، مؤكدا أن "معركتنا الجهاديه مستمره".

حساب "ابومحمد الشعبي بديل 4" تفاعل مع هذه المواقف وأكد ان الولايات المتحدة هي من تقتل الشعب اليمني وان لها يد تدعو للسلام ويدها الاخرى تقتل اليمنيين، واصفا اياها بالشيطان الاكبر وبأنها عدو السلام وأم الارهاب.

من جهته كتب حساب "برنسيسكو" على موقع تويتر قائلا ان اليمنيين سئموا من امريكا والحرب ضد اليمن برعاية امريكا، وسئموا من السياسة الامريكية التي لا تعبر عن الامن ولا السلام او الحقوق الانسانية.

احمد عايض احمد اعتبر أن ما يخيف الولايات المتحدة هو ان اليمن بعد الحرب سيكون دولة قوة فائقة الاقتدار بغضون خمس سنوات بسبب وجود قائد استثنائي وأمة واعية وانتصار في حرب كونية.

فؤاد الزبيري قال إنه لو فتشت في كل جريمة او مجزرة او عمل ارهابي في العالم، عن نوع ومنشأ السلاح الذي يقتل الأبرياء في اليمن وسوريا والعراق وفلسطين، لوجدت ان الصناعة أمريكية والمنفذ حليف لها او جماعة متطرفة تدعمها.

هذه التغريدات هي جزء ضئيل من الكثير الكثير من غضب اليمنيين ازاء التصريحات المجحفة التي تصدر بحق شعب جريمته الوحيدة انه يدافع عن نفسه وعرضه وارضه وسط صمت دولي مطبق ودعم للقاتل على حساب القتيل.

نعم، هذه هي السياسة الامريكية ايها السادة: تقتل تجرم تجوع تحاصر ثم ترمي باللائمة على الضحية.. فأي وقاحة لديها؟