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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن رفع 3 شخصيات إيرانية من قائمة الحظر وتقول إن ذلك لا علاقة له بمفاوضات فيينا النووية
فلسطين.. مواجهات مع قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة في حي سلوان جنوب الاقصى وعلى جبل صبيح في نابلس
لافروف: يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة
لافروف: يجب أن تقضي عودة واشنطن للاتفاق النووي باستئناف تمسكها بجميع التزاماتها بموجب الصفقة وقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موقف إيران نزيه إزاء الملف النووي لكن الغرب يحاول فرض التزامات جديدة على طهران
مصادر فلسطينية:قوات الاحتلال تنتشر قرب خيمة البستان بسلوان قبل انطلاق صلاة الجمعة بالخيمة رفضًا لقرارات الهدم والتهجير الجماعي بحق الاهالي
قائد الجيش اللبناني من طرابلس: الأمن أمانة في اعناقنا واستقرار المدينة مسوؤليتنا جميعا ولا تساهل او تهاون مع من يعبث بالاستقرار كائنًا من كان
مصادر عراقية: اصابة 3 جنود بتعرض ارهابي في صحراء الرطبة غربي الانبار
مصادر عراقية: عبوة ناسفة تستهدف رتلا لامدادات التحالف الدولي في أطراف محافظة بابل
حركة طالبان ترحب بانسحاب القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي من قاعدة باغرام الجوية الأفغانية شمال كابول
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-07-2021
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الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.