هل تعاني من فقر الدم؟.. إليك أفضل العصائر التي يجب تناولها

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وفي هذا المقال سنعرفك على عدد من أفضل العصائر الطبيعية لمرض فقر الدم:

1- مشروب الأعشاب:

ما عليكم سوى خلط ملعقة كبيرة من الزعتر وملعقة كبيرة أخرى من البابونج وملعقة كبيرة ثالثة من النعناع، ثم غليهم في كمية من الماء على النار لمدة لا تزيد عن الـ 10 دقائق، ومن ثم تناول هذا الخليط قبل وجبة الغذاء، وهذه الأعشاب الثلاثة، معروفة باحتوائها العناصر الغذائية المهمة التي تساعد على علاج فقـر الدم.

2- عصير البنجر:

يعتبر البنجر من أكثر النباتات التي تحتوي على الكثير من مادة الحديد، وهذا أمر كافٍ ليكون مصدراً مهماً لتقوية الدم والوقاية من الإصابة بأمراض فقر الدم والأنيميا. إذ أن تناول البنجر أو شرب عصير البنجر يعزز نسبة الهيموجلوبين في الجسم، ويمد الجسم بالكثير من العناصر المهمة التي يحتاج إليها.

3- عصير الرمان:

يحتوي الرمان على نسبة عالية من مادة الحديد، الأمر الذي يساعد في علاج الكثير من حالات الأنيميا وفقر الدم وزيادة نسبة الهيموجلوبين بالدم، إضافة إلى تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم. لذلك يُنصح بالانتظام بشرب عصير الرمان بشكل يومي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا.

4- عصير الكيوي:

يعتبر عصير الكيوي من أكثر العصائر التي تساعد جسم الإنسان على مقاومة الالتهابات. كما أن له دور مهم في تقوية الدم بشكل جيد، مما يساعد على الوقاية من أمراض الأنيميا وفقر الدم والمساعدة على علاجها.

5- عصير الطماطم:

الطماطم غنية جداً بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الإنسان بشكل عام، ولتقوية الدم في الجسم بشكل خاص، فهي تحتوي على الكاروتينات مثل الألفا والبيتا كاروتين والليكوبين واللوتين، كما أنها مصدر مهم للحديد وفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، ولهذا يوصى بتناول كوب من عصير الطماطم بشكل يومي للمصابين بالأنيميا وفقر الدم.