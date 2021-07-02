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عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة

عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن "إسرائيل لن يكون لها مكان في المنطقة"، وأن "الصهاينة يستعبدون اليهود".

العالم _ ايران


وكتب عبد اللهيان على "تويتر": "على الرغم من الهزيمة الأخيرة لتل أبيب ضد المقاومة الفلسطينية، فإن فتح سفارات إسرائيلية لقتل الأطفال في الإمارات والبحرين يكشف عن عدم وجود فهم سليم، كون قادتهم يحصرون مصيرهم في الصهيونية".

وأضاف: "لن يكون لإسرائيل مكان في المنطقة.. الصهاينة يستعبدون اليهود".

وجاءت تصريحات عبد اللهيان، على خلفية الإعلان عن افتتاح سفارة لكيان الاحتلال في أبو ظبي الثلاثاء الماضي.

ووقعت الإمارات والبحرين تلتها المغرب والسودان على اتفاق لتطبيع العلاقات مع الاحتلال برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة

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