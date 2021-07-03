غريب آبادي: زيارة مساعد غروسي لطهران تندرج ضمن أنشطة الضمانات الروتينية

العالم - ايران

واشار سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب أبادي" في تغريدة اليوم السبت إلى زيارة نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكتب يقول: ان آبارو مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ايران الأسبوع الجاري .

وأضاف ان : "أبارو هو أيضًا أحد المفتشين المعينين لإيران وزيارته لطهران تاتي في سياق انشطة الضمانات الروتينية وفي إطار اتفاقية الضمانات الشاملة".

وذكر ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه على الرغم من أننا على اتصال دائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، الا انه لا يوجد برنامج محادثات معد مسبقًا لـ "ابارو" في طهران.

وكان مراسل صحيفة وال استريت جورنال قد كشف في وقت سابق عن زيارة مساعد رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاق الذرية المرتقبة لطهران.