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شاهد .. ماذا حصد بن سلمان بعد 4 سنوات من انقلابه على بن نايف؟

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج المحميات على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع مرور 4 سنة على وصول محمد بن سلمان الى منصب ولاية العهد في السعودية بعدما انقلب على ابن عمه محمد بن نايف وما حدث للسعودية خلال هذه السنوات.

العالم - المحميات

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شاهد .. ماذا حصد بن سلمان بعد 4 سنوات من انقلابه على بن نايف؟

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