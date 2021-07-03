ناد برازيلي صغير يضع شروطا غريبة من أجل التوقيع مع ميسي!

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واشترط النادي المغمور عدم تسجيل ميسي لكثير من الأهداف وألا يكون بطلا لأن ذلك يعني فسخ العقد، فيما اشترط عدم ارتداء النجم الارجنتيني الرقم 10 لأنه محجوز لأسطورة النادي الذي يدعى ماورو شامبو.

أما الشرط الأخير فيطلب من ميسي أن يقسم أمام المرآة بأن بيليه أفضل من مارادونا.

وصنف نادي إيبيس حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية على أنه أسوأ ناد في العالم بعد فشله في تحقيق أي فوز على مدار ثلاث سنوات و 11 شهرا خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

يجدر بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة انتهى يوم الأربعاء الماضي وبالتالي يحق للاعب الانتقال إلى أي ناد بشكل مجاني.