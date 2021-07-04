فيديو يكشف تفاصيل جديدة عن تحطم الطائرة الفلبينية اليوم

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الجنرال "سوبيانا"، أنه تم إنقاذ حوالى 40 شخصًا في مكان الحادث، ونُقلوا إلى مستشفى فرقة المشاة الحادية عشرة في بلدة بوسبوس في سولو.

ولم يستطع "سوبيانا" أن يؤكد العدد الإجمالي للركاب الذين كانت تُقِلهم الطائرة؛ على الرغم من أن التقارير العسكرية الأولية من الأرض أظهرت أن الطائرة كانت تُقل 84 جنديًّا على الأقل و3 طيارين و5 من أفراد الطاقم.

وقال "سوبيانا": إن الجنود كانوا قادمين من كاجايان دي أورو، ومتوجهين لمحاربة مليشيات "أبو سياف" الإرهابية في سولو.

وعن سبب تحطم الطائرة، قال "سوبيانا": إن الطيار أخطأ ممر الهبوط؛ فقرر التحليق بالطائرة مرة أخرى ومعاودة الهبوط؛ لكن لم يسعفه الوقت للتحليق وتحطمت الطائرة.

وكشفت لقطات فيديو عن لحظات تصاعد الدخان الكثيف من موقع تحطم الطائرة.