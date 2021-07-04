الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ناقوس الخطر ينطلق.. نصف وفيات متحور "دلتا" في بريطانيا ملقحون بجرعتين!

ناقوس الخطر ينطلق.. نصف وفيات متحور
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ما يقرب من نصف وفيات Covid-19 الأخيرة في بريطانيا، هم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس.

العالم -صحة

وأظهرت بيانات السلطات الصحية في إنجلترا أنه كان هناك 117 حالة وفاة من بين 92000 إصابة بمتحور "دلتا" تم تسجيلها حتى 21 يونيو، 50 منها أي 46% تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة هي أرض اختبار لكيفية تأقلم اللقاحات، حيث يتسابق متحور "دلتا" في جميع أنحاء البلاد، إذ أنه بحلول منتصف يونيو الماضي، كانت 97 % من الإصابات عبارة عن عدوى "دلتا".

وأدى انتشار "دلتا" إلى قيام حكومة المملكة المتحدة بتأجيل إنهاء قيود كورونا لمدة شهر حتى 19 يوليو الجاري، لكن الوزراء في الحكومة واثقون بشكل متزايد من أن إنهاء الإغلاق سيحدث كما هو مخطط له لأن التطعيمات قد كسرت سلسلة العدوى.

ومتحور "دلتا" من فيروس كورونا الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، انتشر حتى اليوم في 85 دولة على الأقل.

تصنيف :

روابط ذات صلة

سلالة دلتا تغير أعراض فيروس كورونا

السلالة دلتا تتقدم في فرنسا والبرتغال تعيد فرض حظر التجول

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. "سرايا القدس" تطلق مرحلة ثانية من مخيماتها الصيفية

شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا ستصل ایران خلال الاسبوع الجاري

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية

حملة تبرعات تعويضا عن فضيحة "الفتاة الألمانية الباكية"

اليابان.. انطلاق انتخابات مجلس العاصمة طوكيو وسط تمهيدات لانتخابات البرلمان

هجوم إلكتروني يجبر سلسلة متاجر كبرى بالسويد على الإغلاق