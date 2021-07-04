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بدء حظر منتجات البلاستيك وحيدة الاستخدام.. في هذه الدول

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

ثمانون في المئة من القمامة في بحار العالم تتكون من منتجات بلاستيكية، وبقايا البلاستيك يمكن أن تلوث الطعام الذي يستخدمه البشر وكذلك الكائنات البحرية.

العالم - خاص بالعالم

حقيقة علمية كانت محط تحذير وتنبيه العديد من الخبراء والبيئيين لسنوات طويلة ولحظها قانون جديد للإتحاد الأوروبي أقر في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ودخل حيز التنفيذ خلال الايام الاخيرة.

فيرجينيوس سينكيفيوس، مفوض شؤون البيئة والمحيطات في الاتحاد الأوروبي:"لدينا كوكب واحد فقط ومع ذلك بحلول العام 2050، سنستهلك كما لو كان لدينا ثلاثة.

الخطة الجديدة ستجعل اعادة التدوير هي الاتجاه السائد في حياتنا وستسرع التحول نحو الاقتصاد الأخضر".

ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي تم حظر ومنع دخول المنتجات البلاستيكية، التي تستخدم لمرة واحدة لأسواق دول الإتحاد مثل الأطباق والشوك والسكاكين والنظارات وعيدان تنظيف الأذن.

كما يشمل الحظر بعض الأغلفة المصنوعة من البوليستيرين المستخدمة خصوصا لتوضيب الطعام وسيتم تطبيق قواعد أكثر صرامة أيضا على المنتجات الأخرى مثل أكواب الشرب والبالونات.

وعلى الرغم من سريان الحظر ودخوله حيز التطبيق في العديد من الدول الإوروبية لكن القانون الجديد سمح ببيع وتصريف الإنتاج والمخزون الموجود في السوق من المواد البلاستيكية أحادية الإستخدام إلى ما بعد العام 2021.

كما سمح ببيع وشراء منتجات بلاستيكية أخرى لا بدائل منها بعد مثل المناديل الرطبة وفلاتر السجائر والسدادات القطنية.

وسيتعين وضع ملصقات على المنتجات تتضمن تحذيرا للمستهلكين من الضرر البيئي المتأتي من البلاستيك.

كما يتعين تزويد المستخدمين بمعلومات عن طريقة التخلص من المنتجات البلاستيكية بصورة امنة.

يذكر أنه وبحسب تحذيرات الصندوق العالمي للطبيعة قد يزيد الإنتاج العالمي من النفايات البلاستيكية بنسبة 41% بحلول 2030 ما يضاعف الكمية الموجودة في المحيطات لتصل إلى 300 مليون طن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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