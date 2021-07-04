نواة أزمة الانتقالي وحزب الإصلاح وضعها الاحتلال السعودي منذ مجيئه +فيديو

العالم – اليمن

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية أشار الدرواني إلى أن التوترات بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي ليست بجديدة وهي بقدم المشاكل والتوترات الحاصلة بين أطراف العدوان وأدواته بين حزب الإصلاح من جهة وما يسمى المجلس الانتقالي من جهة أو الجماعات الانفصالية في الجنوب والتي رأت ممكن أن يكون لها نصيب إذا انضمت إلى تحالف العدوان.

وبين أنه من الآمال و الطموحات التي غذاها تحالف العدوان لدى كل هذه الأطراف كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن تبرز هذه الخلافات.

وقال إن تحالف العدوان: كان يصور للانفصاليين أنه أتى من أجل أن يمنحهم الانفصال، ويصور للوحدويين أنه أتى من أجل أن يحمي الوحدة، ويوهم الشعب الذي ثار ضد الفساد أنه جاء ليخلصهم من الفساد.

وأضاف: لكنه في الحقيقة لم يأت من أجل هذا أو ذاك، بقدر ما كانت هذه عناوين لجمع أكثر قدر من المرتزقة والمخدوعين.. فبعد ست سنوات من دخول قوات الاحتلال عدن ها هي عدن كما نراها.

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