الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نواة أزمة الانتقالي وحزب الإصلاح وضعها الاحتلال السعودي منذ مجيئه +فيديو

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2021.07.05 – قال الإعلامي اليمني علي الدرواني إن نواة أزمة الانتقالي وحزب الإصلاح جنوبي اليمن إنما وضعها الاحتلال السعودي منذ مجيئه حين أوهم الجميع بعناوين خادعة وذلكمكن أجل جمع أكثر قدر من المرتزقة والمخدوعين.

العالم اليمن

وفي حوار مع قناة العالم الاخبارية أشار الدرواني إلى أن التوترات بين حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي ليست بجديدة وهي بقدم المشاكل والتوترات الحاصلة بين أطراف العدوان وأدواته بين حزب الإصلاح من جهة وما يسمى المجلس الانتقالي من جهة أو الجماعات الانفصالية في الجنوب والتي رأت ممكن أن يكون لها نصيب إذا انضمت إلى تحالف العدوان.

وبين أنه من الآمال و الطموحات التي غذاها تحالف العدوان لدى كل هذه الأطراف كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن تبرز هذه الخلافات.

وقال إن تحالف العدوان: كان يصور للانفصاليين أنه أتى من أجل أن يمنحهم الانفصال، ويصور للوحدويين أنه أتى من أجل أن يحمي الوحدة، ويوهم الشعب الذي ثار ضد الفساد أنه جاء ليخلصهم من الفساد.

وأضاف: لكنه في الحقيقة لم يأت من أجل هذا أو ذاك، بقدر ما كانت هذه عناوين لجمع أكثر قدر من المرتزقة والمخدوعين.. فبعد ست سنوات من دخول قوات الاحتلال عدن ها هي عدن كما نراها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

حروب الانتقالي والإصلاح.. هل فشلت السعودية في احتواء الأزمة؟

شاهد الفشل السعودي في احتواء المواجهات بجنوب اليمن

الانتقالي الجنوبي يهدد: سيدفعون الثمن عن خرق اتفاق الرياض

'الانتقالي' اليمني يتوعد حكومة هادي بـ'دفع الثمن' بعد أحداث أبين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تصعيد كبير في الصراع بين الامارات والسعودية بالجنوب اليمني + فيديو

الفستق كنز لا مثيل له للبشرة

كيف يمكن التمييز بين أعراض الحساسية الموسمية وكوفيد؟

ماذا سيكون مصير أيتام امريكا بعد انسحابها من المنطقة؟

ما فائدة المشي حافي القدمين؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-07-2021