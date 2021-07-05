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أوليانوف: لم تتحقق التوقعات بإحياء الاتفاق النووي حتى 15 يوليو/ تموز

أوليانوف: لم تتحقق التوقعات بإحياء الاتفاق النووي حتى 15 يوليو/ تموز
الإثنين ٠٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في إشارة إلى الفجوة الطويلة حتى بداية الجولة التالية من محادثات فيينا ، إنه يتوقع ألا تنتهي المحادثات حتى الذكرى السادسة لتوقيع الاتفاق النووي في الـ 15 من يوليو/ تموز.

العالم - ایران

وقال ميخائيل أوليانوف ، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن التوقعات بشأن نجاح مفاوضات احياء الاتفاق النووي حتى الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاق النووي في 15 يوليو/تموز لم تتحقق.

وغرد الدبلوماسي الروسي على تويتر قائلا: "توقف محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي كان أطول مما كان متوقعا يبدو أنه مع الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، يحتاج هذا البلد إلى مزيد من الوقت للاستعداد ولم تتحقق التوقعات بشأن نتيجة هذه العملية (محادثات إحياء الاتفاق النووي) حتى الذكرى السادسة للاتفاق النووي.

وفي وقت سابق ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه تم إحراز تقدم كبير في محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي، مضيفة أنه من المتوقع أن تختتم قبل الذكرى السادسة لمجلس الأمن الدولي.

وتدعي ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن أنها تعتزم تمهيد الطريق أمام عودتها إلى الاتفاق النووي من خلال المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

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