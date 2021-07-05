5 مقايضات غذائية تحمي قلبك من الامراض

العالم-صحة

خبير التغذية ريان فرناندو يستعرض 5 مقايضات ذكية يمكنك اتباعها للاستمتاع بوجباتك المفضلة بلمسة صحية بحيث تظل صحة قلبك سليمة، بحسب موقع onlymyhealth.

1. استبدل الزبدة بالزيوت النباتية

ارتفاع نسبة الدهون المشبعة في تناول الطعام المصنوع من الزبدة بشكل يومي يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

تعتبر مبادلة الزبدة بزيت الزيتون أبسط طريقة لاستبدال الأحماض الدهنية المشبعة وغير الصحية والمتحولة بمصدر من أوميغا 3 الذي سيساعدك على تقليل الالتهاب وتحسين الكوليسترول مما يساعد على تحسين وظائف الأوعية الدموية وصحة القلب.

2. استبدل الحبوب المكررة بحبوب القمح الكاملة

يرتبط نقص الألياف بسبب عدم وجود النخالة في الحبوب المكررة بزيادة مخاطر الإصابة بضغط الدم وأمراض القلب وزيادة مستويات الكوليسترول، في المقابل فإن حبوب القمح الكامل التي تحتوي على النخالة غنية بالألياف التي تساعد في خفض ضغط الدم، وخطر الإصابة بالسكتات الدماغية ومستوى الكوليسترول مما يؤدي إلى إبعاد جميع مشاكل القلب.

3. استبدل الآيس كريم السكري بمثلجات الفواكه

يُقترح دوما أن يستهلك مريض القلب أقل كمية ممكنة من السكر أو يمتنع عن تناوله تماما كجزء من نظامه الغذائي المعتاد حيث يرتبط استهلاك السكر بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، كونه يجعل جسمك يفرز المزيد من الأنسولين مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ما قد يؤدي إلى مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

بالتبديل إلى مصاصات الفواكه وترك تلك الدهنية الغنية بمثلجات السكر، يمكنك الاستمتاع بالحلوى المجمدة بطريقة صحية.

نظرا لأن الفاكهة تتكون من السكر الطبيعي، فإنها ستساعدك على إرضاء رغبتك في تناول الحلوى ويمكنك إما تناول فاكهة مقطعة أو مصاصة عصير فواكه دون سكر مضاف.

4. استبدل رقائق البطاطس بالمكسرات

نظرا لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح، يمكن أن تؤدي رقائق البطاطس إلى تدهور صحة قلبك، من خلال رفع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول التي قد تؤدي إلى العديد من أمراض القلب.

بدلا من استخدام هذه الرقائق المعبأة، يمكنك دائما اختيار المكسرات المحمصة التي تعد مصدرا غنيا للبروتينات والمغذيات والدهون الصحية مما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

5. استبدل الكحول بعصير الفاكهة

يتمتع أولئك الذين يبقون أنفسهم بالفعل بعيدا عن تناول أي نوع من المشروبات الكحولية بحياة صحية.

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وفي بعض الحالات فشل القلب.

بدلاً من ذلك، يمكنك الذهاب لتناول كوب من عصير الفاكهة الطازجة الطبيعي دون سكر مضاف أو مواد حافظة مثل عصير البرتقال الذي من شأنه أن يساعد في تحسين أداء الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأي نوع من أمراض القلب.