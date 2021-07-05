بايدن: كورونا لم يهزم بعد وتصاعد المخاوف من المتحورة دلتا

العالم-الاميركيتان

هذا الأسبوع تسارعت وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أميركا اللاتينية. في آسيا، فرضت عدة دول إغلاقا شاملا أو جزئيا.

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,980,935 شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الإثنين.

في هذا السياق، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد في ذكرى الاستقلال مواطنيه إلى تلقّي التطعيم معتبرا ذلك “أكثر الأمور وطنيّةً على الإطلاق”، بينما لم يُسجل في الولايات المتحدة أي تراجع في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ منتصف حزيران/يونيو، ويثير معدل التطعيم المنخفض في بعض المناطق قلق الخبراء.

وبخصوص الإدارة الدولية للوباء، قدرت الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد إستر دوفلو الأحد أن الدول الغنية ارتكبت عدة “أخطاء”، وهو أمر مقلق لأن الخروج من الأزمة يتطلب التعاون.

واعتبرت دوفلو أن الدول الغربية أضاعت العديد من “الفرص للتحرك” والعمل على إنهاء الوباء من العالم، ولا سيما من خلال عرقلة الدول النامية عن تلقيح سكانها على نطاق واسع.

في هذا الصدد، حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو برنامج كوفاكس الهادف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات المضادة لكوفيد-19، مؤكداً أن بلاده سددت ثمن اللقاحات لكنها لم تتسلمها حتى الآن.

وقال مادورو للتلفزيون الوطني الأحد “إن نظام كوفاكس فشل. لقد وفينا بالتزامنا (…) إما أن يرسلوا لنا اللقاحات أو يعيدوا لنا المبلغ” موضحاً أن بلاده دفعت 120 مليون دولار لبرنامج منظمة الصحة العالمية دون أن تتلقى أي شيء.

عرقلت الولايات المتحدة وصول مبلغ 10 ملايين دولار، آخر دفعة تسددها بلاده للاستفادة من كوفاكس، بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا للإطاحة به من السلطة، بحسب تصريحات سابقة للرئيس الفنزويلي.