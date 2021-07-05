قادة 3 دول يدعون لانتهاز فرصة محادثات فيينا للتوصل الى اتفاق

العالم - ايران

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية، اليوم الاثنين، إن الدعوة جاءت بعد اتصال بين قادة البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو.

وأوضح المصدر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثوا أكثر من ساعة.

وتستضيف العاصمة النمساوية، فيينا، محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي بين طهران وقوى عالمية.

وتدعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تعتزم تمهيد الطريق أمام عودتها إلى الاتفاق النووي من خلال المحادثات الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق الذي أقره مجلس الأمن الدولي في مايو 1397 في انتهاك لالتزاماته ، ووضع سياسة "الضغوط القصوى " على جدول الأعمال.

وعلى الرغم من اعتراف المسؤولين في ادارة جو بايدن بشكل صريح بفشل سياسة الضغوط القصوى ، إلا أنهم رفضوا حتى الآن اتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الاتفاقية.

وبعد حوالي أسبوعين من انتهاء الجولة السادسة من محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بالنمسا ، لم يتم الإعلان بعد عن موعد الجولة التالية من محادثات فيينا (الجولة السابعة).