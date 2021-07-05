تقتل خلايا السرطان.. فوائد مذهلة لصمغ البامية

العالم- صحة

يقلل صمغ البامية من فرص حصول مجموعة كبيرة من الأمراض وتطورها في داخل الجسم، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، وقد يساعد أيضًا في إزالة السموم من الجسم.

تحتوي البامية على الليكتين، الذي استخدم كاختبار معملي لعلاج خلايا سرطان الثدي البشرية. كما يساهم في قتل الخلايا السرطانية البشرية.

البامية مصدر ممتاز لحمض “الفوليك”. الذي له آثار وقائية ضد خطر الإصابة بسرطان الثدي.

البامية جيدة للنساء في فترة الحمل والرضاعة، حيث تمنع المشاكل التي تحدث أثناء فترة تشكل الجنين وأثناء الحمل بشكل عام.

البامية تخفض مستويات السكر في الدم ومستويات الدهون.

البامية غنية بالألياف الداعمة للقلب، حيث يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول الضارة في الدم.

البامية غنية ب”فيتامين ك” الذي يلعب دورا محوريا في تكوين العظام وتقويته وتجلط الدم.

البامية تمنع الإمساك وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي، وتشير الأبحاث إلى أنه كلما زادت كمية الألياف التي يتناولها الشخص، قل احتمال إصابته بسرطان القولون والمستقيم.

كما تساعد الألياف في تقليل الشهية وقد تساهم في إنقاص الوزن أيضا.