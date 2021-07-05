كوريا الجنوبية تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان فورا 

العالم-اسيا والباسفيك

ويُحظر السفر إلى أفغانستان من كوريا الجنوبية حاليا، ويعاقب على انتهاك الحظر بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة قدرها عشرة ملايين وون (8837 دولارا).

وقال مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية لوكالة "يونهاب" بأن عددا من الكوريين الجنوبيين لا يزالون في البلاد على الرغم من تحذيرات الحكومة.

ونقلت وكالة الأنباء عن المسؤول قوله "رغم طلبنا، بقي عدد قليل جدا من مواطنينا في البلاد لأسباب شخصية ونخطط لاتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدتهم على الإخلاء بأسرع ما يمكن".

وذكر المسؤول أنه من المستحسن مغادرة البلاد قبل أن يتدهور الوضع أكثر بعد انسحاب القوات الأمريكية وإغلاق طرق الخروج.

وأضافت "يونهاب" أن وفدا حكوميا زار كابول الأسبوع الماضي، للقاء المواطنين الذين غادروا أفغانستان وحثهم على المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وقالت وكالة الأنباء إنه إذا فشلت كل الجهود، تحتفظ الحكومة بحقها في تقديم شكوى جنائية ضد من بقوا في أفغانستان.

قوبل رحيل الجنود الأجانب من البلاد، المقرر أن يكتمل بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، بتصاعد في أعمال العنف، حيث سقطت عشرات المقاطعات في المناطق الريفية الشمالية بأفغانستان في أيدي حركة طالبان خلال الأسابيع الماضية.