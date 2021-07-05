بالفيديو..هكذا يرد ترامب على صحفي واجهه وأكد له خسارته في الانتخابات

العالم-الاميركيتان

وشارك الصحفي من شبكة "يونيفجن"، جورج راموس، مقطعا مصورا له عبر حسابه على "تويتر"، والذي يرصد مواجهته لترامب بعد المؤتمر الصحفي الذي عقد في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وشارك فيه حاكم تكساس، جريج أبوت.

ويسأل راموس ترامب في الفيديو، قائلا: "هل ستعترف أخيرا أنك خسرت الانتخابات؟"، ليرد الرئيس الأمريكي السابق عليه: "لقد فزنا في الانتخابات".

لكن راموس واصل سؤاله للرئيس السابق، قائلا له بإصرار: "لا لا، لقد خسرت الانتخابات، لقد خسرت الكلية الانتخابية، متى ستدرك هذا"، ولكن ترامب غادر المؤتمر الصحفي دون أن يقول أي شيء آخر.

وفي المؤتمر الصحفي، انتقد ترامب سياسات الهجرة الخاصة بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأشاد ترامب، الذي جعل قيود الهجرة وأمن الحدود عنصرا أساسيا في إدارته، بخطة حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، لبناء جدار حدودي تموله الدولة، مع الضغط من أجل العودة إلى سياسات الهجرة المتشددة التي طبقها خلال فترة رئاسته، كما كرر ترامب تأييده لإعادة انتخاب أبوت أثناء حديثه مع المراسلين.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في مقر إدارة الأمن العام في ويسلاكو:

"لدينا حدود مفتوحة وخطيرة حقا، من الأفضل أن نعود بسرعة لما كنا عليه".

ونظم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ​تجمعا على غرار المؤتمرات الانتخابية، يوم السبت الموافق 3 يوليو/تموز، في ساراسوتا في ولاية فلوريدا.