الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بهدف في بيرو

البرازيل تتأهل إلى نهائي كوبا أمريكا بهدف في بيرو
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

بلغت البرازيل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز (1-صفر)، على بيرو بهدف لوكاس باكيتا في الشوط الأول، مساء يوم الاثنين.

العالم- منوعات

وسيلعب أصحاب الأرض في النهائي في استاد ماراكانا يوم السبت المقبل ضد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين الأرجنتين وكولومبيا، المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء.

وفرضت البرازيل سيطرتها في الشوط الأول وتقدمت بهدف بعد مرور 35 دقيقة عن طريق تسديدة بالقدم اليسرى من باكيتا، الذي أحرز هدفه الثاني في مباراتين، بعد مجهود كبير من نيمار في الجانب الأيسر.

وضغطت بيرو لفترات طويلة في الشوط الثاني، لكن لم تترجم الاستحواذ إلى أي هدف، لتتأهل البرازيل إلى النهائي وتأمل في الاحتفاظ باللقب الذي أحرزته على أرضها قبل عامين.

تصنيف :

روابط ذات صلة

'كوبا أميركا'.. البرازيل تسحق بيرو برباعية نظيفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

شيب الشعر المبكر..أسباب الإصابة وعلاج!

صيد ثمين يقع في قبضة الجيش العراقي بمحافظة الانبار

حريق بمحرك طائرة بحرينية أثناء هبوطها في مطار الكويت

فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في أقصى شرق روسيا

بشرى سارة للعاملين في شركات النقل الداخلي في سوريا

ايطاليا تحقق في اطلاق خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين+فيديو