اميركا.. هي من قطعت كهرباء العراق

العالم - نبض السوشيال

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي، فيما قالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة، حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين، بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك"..

العراقيون اشاروا باصابع الاتهام الة الاميركان حيث كثرت الشواهد التي تثبت تعطيل الاميركان للطاقة الكهربائية في العراق لتزيد من تذمر المواطن العراقي

من ذلك تغريدة حساب المواطن العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) الذي نشر فيديو للسياسي العراقي الفقيد احمد الجلبي قال فيه ان الاميركان ركزوا في 2006 على الملف الامني فقط وتركوا ملف الكهرباء، حيث قال الموسوي في تغريدته:

منذ اليوم الاول لاحتلال العراق، سيطرت قوات الاحتلال الاميركي على غالبية محطات توليد الطاقة الكهربائية.. عطلتها ومنعتها عن العمل بعد تلغيمها ووضعت حراسات عليها لتضمن عدم تشغيلها. الجلبي اعترف بهذه الحقيقة التي اكتشفها في 2006، رغم قربه الشديد من الاميركان. #امريكا_قطعت_الكهرباء

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في هذه الاثناء، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق يوم الأحد الماضي، إحباط محاولة لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي لتفجير أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى شمالي البلاد، وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "قوة من اللواء 25 أحبطت محاولة لعناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى".

وأضافت، أن "القوة عثرت خلال العملية على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع كانت معدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية".

وكان الحشد الشعبي، قد كشف مؤخرا عن تحركه لحماية خطوط الطاقة الكهربائية في العراق، معلنا عن انفتاحه في 4 قواطع لدعم خطط امن خطوط الكهرباء في ديالى شرقي البلاد.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني، ان “استهداف خطوط الكهرباء في ديالى جرائم ارهابية تستهدف ابناء المحافظة وهي تمثل تخريبا مقصودا للاقتصاد الوطني مؤكدا بان كل خطوط الكهرباء المار في قواطع الحشد لم تسجل اي خروقات”.

واضاف ان “الحشد الشعبي سينفتح في 4 قواطع اخرى في شمال وشمال شرق ديالى لدعم بقية التشكيلات الامنية في حماية خطوط الكهرباء من خلال مفارز قتالية مؤكدا بان الحشد مستعد لاي واجب امني ضمن حدود المحافظة لدعم ملف حماية الخطوط ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المتكررة”.

واشار الى ان “داعش الارهابي يقف وراء عمليات الاستهداف لخطوط الكهرباء في ديالى من خلال الخلايا النائمة مؤكدا بان الحشد لديه تحرك مهم في هذا المسار سيعلن عنه قريبا جدا”.

كما أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

وأصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، سلسلة قرارات نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد خلال الساعات الماضية من توقف ولضمان معالجة سريعة.

وكشف رئيس الوزراء الذي وجه بتشكيل خلية ازمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء في عموم البلاد، كشف أنه تحدث مع الفرنسيين “قبل اشهر عن مشروع عراقي لانتاج الطاقة النووية".

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي السبت مع المحافظين بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء، وأشار إلى أنه تحدث مع الفرنسيين “قبل اشهر عن مشروع عراقي لانتاج الطاقة النووية، فمن حق العراق امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية ولانتاج الطاقة، وقد لمسنا تفهما لدى دول العالم ولدى الفرنسيين، واذا كانت هناك عقبات امام امتلاك العراق لهذا الخيار فواجبنا ان نعمل على تذليلها حتى لا يأتي بعدنا من يقول لماذا لم تتخذ هذه القرارات كما اقول انا بصراحة ووضوح امام الشعب”.

وأكد الكاظمي أن “صاحب القرار في اي بلد يضع ستراتيجيات حسب امكانات بلده وخططه المستقبلية، اذن لماذا شيدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لانتاج الغاز ، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز اذا تطلب الامر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟”، مبيناً: “طالما لم نمتلك الغاز الجاهز فلم شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الاموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف او الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الان؟”.

وكانت مصادر مطلعة في الوكالة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم"، فد كشفت في يونيو/حزيران الماضي أن مشروع بناء الجانب الروسي مفاعلات كهروذرية في العراق لا يزال قيد البحث.

وقالت المصادر: "في إطار الحوار مع الشركاء العراقيين حول القضايا النووية، تجرى مناقشة جدول الأعمال الكامل للتعاون المحتمل سواء في مجال الطاقة أو في التطبيقات غير المتعلقة بالطاقة للتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية".

وأضافت: "بالتوازي مع ذلك يجري العمل على تشكيل هيئة تنظيمية لمثل هذا التعاون".

من جهتها أفادت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير قبل أيام بأن العراق يعمل على خطة بقيمة 40 مليار دولار للطاقة النووية، لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أثار اضطرابات اجتماعية.

ويحتاج العراق بحسب التقرير، إلى تلبية قفزة متوقعة بنسبة 50% في الطلب بحلول نهاية العقد، حيث أدت سنوات من الإهمال إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي إلى حرمان الدولة من الأموال اللازمة للحفاظ على انتظام الكهرباء والاستثمارات التوسعية فيه.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، كمال حسين لطيف، إنه لمواجهة التحدي، تخطط البلاد لبناء 8 مفاعلات ذرية قادرة على إنتاج حوالي 11 غيغاوات من الكهرباء، حيث أجرت الحكومة محادثات مع المسؤولين الروس والكوريين الجنوبيين وشركات الطاقة النووية الحكومية بشأن العمل معاً لبناء المحطات خلال العقد المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وخلال الأيام الماضية، زاد السخط الشعبي إثر الانطفاء التام في المنظومة الكهربائية بعدد من محافظات الفرات الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها الـ50 درجة مئوية في بعض المحافظات.

وشهدت محافظات عراقية، مؤخراً، موجة غير مسبوقة من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء، بين المدن، خاصة تلك الواقعة، في مناطق بعيدة، وغير مأهولة بالسكان، وهو ما دعا وزارة الداخلية العراقية، إلى التعاقد مع شركة صينية لشراء طائرات مسيرة من أجل حماية خطوط التيار الكهربائي.

نتناول اهم التغريدات التي انتشرت على موقع التواصل "تويتر" بخصوص الوسم العراقي #امريكا_قطعت_الكهرباء، حيث قال حساب (علي غالي):

السياسة الامريكية تعتمد الازمات كوسيلة ضغط على الشعوب وتديرها بما يحقق مصالحها وتفتعل هذه الازمات في حالة عدم وجودها في الساحة مثل ازمة حل القوات الامنية العراقيةوتحويل العراق الى حقل تفريخ للارهاب بدعم عربي واقليمي واخر عنقود الأزمات قطع الكهرباء الوطنية #امريكا_قطعت_الكهرباء

وفي تغريدة ثانية له قال الناشط العراقي (علي غالي):

لن يمنحـــك احد الحريــــــة ولن يمنحــــك المســـــاواة او العــــــدل او اي شـــــيء اذا كنــت رجـــــــلا فلتنتزعــــــــها مالكوم اكس رائد الحقوق المدنيةالمسلم #اخرجوهم #امريكا_قطعت_الكهرباء

أما حساب الناشط العراقي (علي شكري) فقد اكد على رهان اعداء العراق على سلاح الجهل قائلا:

مازال العدو يراهن على سلاح الجهل الفتاك الذي يحرق به الاخضر واليابس ليحول العراق اثراً بعد عين #امريكا_قطعت_الكهرباء

وفي السياق قال حساب (ابو شعيب العسكري):

امريكا قطعت الكهرباء على العراق امريكا هي من هدرت اموال الكهرباء امريكا هي من دمرت قطاع الكهرباء لان قطاع الكهرباء يعني الازدهار والتقدم للبلد وهم لا يريدون ذلك. امريكا الشيطان الاكبر. #امريكا_قطعت_الكهرباء

قال حساب (عميل آل محمد) صلى الله عليه وآله:

بانتظار دولة العدل الالهي باسم الحاكم العادل محمد بن الحسن العسكري المهدي القائم المنتظر ليهدم ابنية الشرك والنفاق التي اعدتها امريكا.. #امريكا_قطعت_الكهرباء

تساءل حساب (مُقاومون????:????????) قائلا:

تـدرون #امريكا_تقصف_الحشد؟ #امريكا_قطعت_الكهرباء

قال حساب الناشط العراقس (ابو شجاع التميمي):

خاصة بصفحات بصرية شاهدة على زمن السيد عادل عبد المهدي بصرية نشرت منشوراً في مثل هذه الأيام قبل عامين حيث تقول ان التيار الكهربائي جيد والطاقة الكهربائية في البصرة وصلت إلى 3600وسط انخفاض لأسعار النفط وسعر صرف دولار أكثر أراد عبد المهدي المضي قدما مع سينمز #امريكا_قطعت_الكهرباء

نختم نبض السوشيال لهذا المساء مع حساب (طال الانتظار313) الذي انتقد بعض الإعلاميين الذين يعتاشون على موائد السفارات شغلهم قلب الحقائق والافتراء والكذب ثم الكذب ثم الكذب حتى يصدقون كذبهم وافتراءاتهم وي النتيجة يظنون انهم على حق.

العهر الإعلامي الجوكري يتهم إيران بقطع الكهرباء متسترا على افعال امريكا الظالمة للشعوب.... #امريكا_قطعت_الكهرباء