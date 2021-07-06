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كتائب حزب الله: استخبارات السعودية تقف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق

كتائب حزب الله: استخبارات السعودية تقف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت كتائب حزب الله-العراق أنها تأكدت بالأدلة القاطعة وقوف الاستخبارات السعودية وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق.

العالم-العراق

وأضافت كتائب حزب الله-العراق في بيان أن “السعودية تهدف من عمليات تخريب أبراج الكهرباء إلى إثارة الفوضى وتدوير الدواعش في البلاد”، متهمة الرياض بالسعي للدخول على خط الأزمة كمنقذ لترميم صورتها الإجرامية أمام العراقيين.

واشارت إلى أن التحقيقات الحكومية ستخضع لمؤثرات كبيرة لعدم كشف المتورط الحقيقي في تخريب الأبراج.

وأحبطت قوة من اللواء 25 في الحشد الشعبي، أمس الأول، محاولة لعناصر من تنظيم “داعش” لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى.

وعثرت القوة التابعة للحشد خلال عملية أمنية على 3 عبوات ناسفة محلية الصنع، كانت مُعدة لتفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية، جنوب المحافظة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن هجوماً إرهابياً استهدف محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء أواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، وأن الاعتداء تمّ بعبوتين ناسفتين ما تسبب في أضرارٍ مادية جسيمةٍ في أجزاء الوحدة التوليدية.

وأعلن “داعش” مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف بُرجاً وخطاً رئيسياً للكهرباء يغذي مناطق في بعقوبة والعاصمة بغداد.

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كتائب حزب الله: استخبارات السعودية تقف وراء تخريب أبراج الكهرباء في العراق

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