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الصليب الأحمر: الأسير المضرب أبو عطوان في حالة حرجة

الصليب الأحمر: الأسير المضرب أبو عطوان في حالة حرجة
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام غضنفر أبو عطوان، المعتقل إداريًّا ويُعالج في مستشفى إسرائيلي.

العالم - فلسطين

وقال رئيس قسم الصحة باللجنة الدولية في "إسرائيل" والأراضي المحتلة إيف جيبينز في تصريح، الثلاثاء: "يزور أطباء اللجنة الدولية غضنفر أبو عطوان، ويراقبون حالته من كثب".

وأضاف "بعد مرور 63 يومًا على إضرابه عن الطعام، نحن نشعر بالقلق إزاء العواقب الصحية المحتملة التي لا رجعة فيها.. من منظور طبي، فإن السيد غضنفر يدخل مرحلة حرجة".

وأوضحت اللجنة الدولية أنها وبصفتها مؤسسة إنسانيّة محايدة، فإنّها "لا تدعم الإضراب عن الطعام ولا تُدينه".

وأشارت إلى أن موظفيها يراقبون وضع المضربين عن الطعام للتأكد من معاملتهم باحترام وحصولهم على الرعاية الطبية الملائمة، وضمان السماح لهم بالبقاء على اتصال مع عائلاتهم.

ولفتت إلى أن آخر زيارة للأسير غضنفر أبو عطوان كانت بتاريخ 5 تموز/ يوليو.

وحثت اللجنة الدولية "السلطات الإسرائيلية المختصة، والمريض وممثّليه على إيجاد حل يجنّب فقدان الحياة".

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