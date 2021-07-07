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وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم

وزير خارجية الهند يزور طهران اليوم
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

سيقوم وزير خارجية الهند "سابرامانیام جایشانکار" بزيارة الى طهران اليوم الاربعاء لاجراء محادثات مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف حول قضايا افغانستان.

العالم - ايران

يتبع...

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