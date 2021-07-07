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محادثات ايرانية-صينية حول نقل المحكومين وعودة التجار والطلبة للصين

محادثات ايرانية-صينية حول نقل المحكومين وعودة التجار والطلبة للصين
الأربعاء ٠٧ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الايراني في بكين محمد كشاورز زادة عن اجرائه محادثات مع مسؤول في الخارجية الصينية حول نقل المحكومين وعودة التجار والطلبة الجامعيين الايرانيين الى الصين.

العالم- ايران

واشار كشاورز زادة في تغريدة له اليوم الاربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الى لقائه مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الصينية وكتب: انه تم التشاور خلال اللقاء مع مدير عام الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية الصينية حول قضايا قنصلية من ضمنها نقل المحكومين وكذلك عودة التجار والطلبة الجامعيين الايرانيين الى الصين.

واضاف: انه وفي ضوء الهواجس من تفشي النوع المتحور من فيروس كورونا عن طريق المسافرين فقد تم اقتراح سبل معينة للالتزام بالبروتوكولات الصحية من قبل المسافرين الايرانيين.

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محادثات ايرانية-صينية حول نقل المحكومين وعودة التجار والطلبة للصين

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