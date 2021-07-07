المكتب السياسي لأنصار الله ينعي وفاة أحمد جبريل

العالم- الیمن

وقال المكتب في بيان نعيه الصادر اليوم الأربعاء، إن "أبو جهاد جبريل كان في طليعة الرافضين للتطبيع والاعتراف بكيان العدو، إضافة لمواجهته بالسلاح والموقف" موضحا أن الفقيد الراحل كانت له مواقف مساندة لقضايا الأمة الكبرى في مواجهة المشروع الإمبريالي الأمريكي، بما في ذلك اليمن.

وذكر البيان أننا لا ننسى للفقيد الراحل مواقفه السياسية المشرفة مع الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي، الذي وصفها بـ "المؤامرة العالمية".

وتقدم في ختام بيانه بأحر التعازي ومشاعر المواساة للشعب الفلسطيني وللجبهة الشعبية ولكل حركات المقاومة ولأسرة الفقيد المناضل أحمد جبريل.

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) صدق الله العظيم ..

ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المناضل الفلسطيني الجسور أحمد جبريل الأمين العام لحركة الجبهة الشعبية الذي وافته المنية في العاصمة السورية دمشق بعد حياة حافلة بالعطاء انتصاراً للقضية الفلسطينية ، لقد كان أبو جهاد جبريل في طليعة الرافضين للتطبيع والاعتراف بكيان العدو، إضافة لمواجهته بالسلاح والموقف. كما كان للفقيد الراحل مواقف مساندة لقضايا الأمة الكبرى في مواجهة المشروع الإمبريالي الأمريكي، بما في ذلك اليمن، كما أننا لا ننسى للفقيد الراحل مواقفه السياسية المشرفة مع الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي، الذي وصفها بـ "المؤامرة العالمية".

كما نتقدم بأحر التعازي ومشاعر المواساة للشعب الفلسطيني وللجبهة الشعبية ولكل حركات المقاومة ولأسرة الفقيد المناضل ، ونسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله بالصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

المكتب السياسي لأنصار الله

الأربعاء 27 ذي القعدة 1442هـ

الموافق 7 يوليو 2021م