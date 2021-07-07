انطلاق مهرجان كان السينمائي بعد غياب لمدة عامين

العالم- ثقافة

ووقع إلغاء هذا المهرجان السينمائي العام الماضي بسبب جائحة "كوفيد-19"، لكنه عاد بعد عامين من التشويق، في حفل افتتاح حافل بالنجوم، حيث نجح المهرجان في إظهار أسرة سينمائية سعيدة وموحدة من خلال أمسية ساحرة تتخللها تصريحات حب للفن السابع.

وافتتح المهرجان لاحقا المخرج الأمريكي سبايك لي، الذي يرأس لجنة تحكيم مهرجان هذا العام، إلى جانب فوستر والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار والمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون، الحائز السعفة الذهبية لعام 2019 عن فيلم Parasite.

وإجمالا، سيتنافس 24 فيلما على الجائزة الأولى للمهرجان. ويستمر الحدث حتى 17 يوليو.

ويشار إلى أن لجنة التحكيم لهذا العام يترأسها المخرج الأمريكي سبايك لي، مخرج فيلم BlacKkKlansman، الحائز جائزة الأوسكار، وهو أول شخص من ذوي البشرة الملونة يتولى منصب رئيس لجنة التحكيم في مهرجان كان.

كما تضم ​​لجنة تحكيم هذا العام عددا من النساء يفوق عدد الرجال، مع خمس نساء في اللجنة المكونة من تسعة أعضاء: الممثلة والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران، والممثلة الأمريكية ماغي غيلنهال، والمخرجة الفرنسية ماتي ديوب، والمخرجة النمساوية جيسيكا هاوزنر، والمغنية الفرنسية ميلين فارمر.

ومن بين الأفلام التي تنافس على جائزة السعفة الذهبية لهذا العام، أعمال لمخرجين معروفين سبق أن حصلوا على جوائز في المهرجان، كالإيطالي ناني موريتي عن فيلمه "تري بياني" Tre Piani، وأبيشتابونغ يراسيتاكول عن فيلمه الأول بالإنكليزية خارج تايلاند Memoria (الذاكرة) مع تيلدا سوينتون وجان باليبار.

كما تتنافس ثلاث مخرجات فرنسيات بأفلامهن في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهن ميا هانسن-لاف، عن فيلم Bergman Island (جزيرة بيرغمان )، وجوليا دوكورنو عن فيلم Titane (تيتان)، وكاترين كورسيني عن فيلم La Fracture (الشرخ).

وهنا قائمة الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة الرسمية لهذا العام:

- "بطل" (أصغر فرهادي – إيران)

- فيلم الافتتاح "آنيت" (ليوس كاراكاس - فرنسا)

- فيلم "حكاية زوجتي" (إيلديكو إينييدي - المجر)

- فيلم "بنيديتا" (بول فيرهوفن - هولندا)

- فيلم "قُدْ سيارتي" (ريوسوك هماغوشي - اليابان)

- فيلم "يوم العَلَم" (شون بن – الولايات المتحدة)

- فيلم "علِّي صوتك" (نبيل عيوش - المغرب)

- فيلم "المقصورة رقم 6" (جوهو كوسمانن - فنلندا)

- فيلم "حكاية جولي في 12 فصلا" (جواكيم ترير - النرويج)

- فيلم "اللامطمئنون" (جواكيم لافوس - بلجيكا)

- فيلم "الأوليمبياد" (جاك أوديار - فرنسا)

- فيلم "لانغي، الروابط المقدسة" (محمد صالح هارون - تشاد)

- فيلم "نيترام" (جوستين كورزيل - أستراليا)

- فيلم "فرنسا" (برونو دومون - فرنسا)

- فيلم "حمى بيتروف" (كيريل سيربينيكوف - روسيا)

- فيلم "الصاروخ الأحمر" (شون بيكر - الولايات المتحدة)

- فيلم البرقية الفرنسية" (ويس أندرسون – الولايات المتحدة)

- فيلم "لقد مر كل شيء على ما يرام" (فرانسوا أوزون - فرنسا)