الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الفرار الأمريكي من أفغانستان ودعوة للتوافق الداخلي

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

كيف تقرأ سرعة إنسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بنسبة 90%؟

العالم - مع الحدث

هل تسليم قاعدة باغرام العسكرية للقوات الحكومية انهت 20 عاما من الاحتلال؟ وكيف سيتم التعامل مع سيطرة قوات طالبان المتزايدة وفرار الجنود الى طاجيكستان؟ وماذا عن دعوة الأفغان للاتفاق على عقد سياسي تشاركي تصالحي لإدارة البلاد؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحثة في الشؤون الاقليمية والدولية الدكتورة هدى رزق، والاستاذ في العلوم السياسية نوذر شفيعي، والخبير بالشؤون الاميركية الدكتور عاطف عبدالجواد.

روابط ذات صلة

رئيسي: ايران تدعم استقرار افغانستان وامنها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإمارات ما هي تفاصيل انفجار ميناء جبل علي في إمارة دبي؟ + فيديو

القسام تستعرض أبرز عملياتها في حرب العصف المأكول + فيديو

النوبة القلبية... 9 أعراض يمكن أن تظهر قبل أشهر من الحدث المميت

مساع لتوحيد مصرف ليبيا المركزي بدعم أممي

الخوف من البقاء في المستنقع دفع اميركا لسحبت قواتها من أفغانستان +فيديو

موسكو تدعو اليابان لتوضيح حقيقة تحالفها العسكري مع امريكا