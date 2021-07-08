الفرار الأمريكي من أفغانستان ودعوة للتوافق الداخلي

العالم - مع الحدث

هل تسليم قاعدة باغرام العسكرية للقوات الحكومية انهت 20 عاما من الاحتلال؟ وكيف سيتم التعامل مع سيطرة قوات طالبان المتزايدة وفرار الجنود الى طاجيكستان؟ وماذا عن دعوة الأفغان للاتفاق على عقد سياسي تشاركي تصالحي لإدارة البلاد؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحثة في الشؤون الاقليمية والدولية الدكتورة هدى رزق، والاستاذ في العلوم السياسية نوذر شفيعي، والخبير بالشؤون الاميركية الدكتور عاطف عبدالجواد.