الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

التفجير في سفينة بجبل علي بالامارات وعدة نقاط  

التفجير في سفينة بجبل علي بالامارات وعدة نقاط  
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

التفجير الذي طال سفينة في جبل علي بالإمارات ، لم يهز دبي بشدة فقط بل ومنذ الساعات الأولى اثار الكثير من التكهنات حول مصدر الانفجار.

العالم - كشكول

منذ الدقائق الأولى للانفجار ، توجهت انظار العديد من الخبراء الإقليميين إلى السعودية وتحدثوا عن امكانية تورطها في هذه الحادثة . هؤلاء الخبراء ونظرا الى تصاعد الخلافات بين السعودية والامارات لم يستبعدوا بان يكون مصدر هذا الانفجار هي السعودية وفي الواقع قد تكون السفينة تعرضت لهجوم سعودي . كما ان الخلافات الأخيرة بين السعودية والإمارات حول منع الإماراتيين من دخول المملكة بذريعة الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المتحور إلى السعودية ، الأمر الذي اعتبرته الإمارات نوعا من أشكال الإهانة ، هي من جملة العوامل التي تعزز من تورط السعودية في هذا الحادث. وأخيراً ، فان الخلافات الشديدة التي اندلعت خلال الايام الاخيرة بين الإمارات والسعودية حول قضية تسعير النفط في اجتماع "اوبك بلس" ، عززت من مصداقية التكهنات حول هذا الحادث .

ولكن بغض النظر عن هذه التحليلات التي تقدم بشأن هذه الحادثة ، ورغم أن السلطات الإماراتية حاولت التقليل من اهمية الحادث الى مستوى حريق وليس اكثر، فإن المؤكد أن العلاقات المتينة السابقة بين السعودية والإمارات وصلت إلى أدنى مستوياتها في الأيام الأخيرة ، ولا يستبعد ان تتحول الى قطيعة .

ان تميل الدول العربية في الخليج الفارسي الى السعودية او الامارات بعد التوتر السائد في العلاقات بين الجانبين ، او ان هذه الخلافات ستؤدي الى قطيعة كاملة في العلاقات على شكل اتخاذ خطوات انتقامية؟ هذا ما يجب أن ننتظر ونراه في قابل الايام .

روابط ذات صلة

شاهد: صور وفيديوهات جديدة من انفجار ميناء دبي

بالفیديو... انفجار عنيف يهز دبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عندما تتنابز احجار الشطرنج.. هل السعودية ضالعة بتفجير دبي؟

 الحريري ينتظر عودة السفيرتين الفرنسية والأمريكية من الرياض لحسم ملف الحكومة

إصابة 3 يمنيين بنيران العدوان السعودي في شدا بصعدة

بايدن يمدد عقوبات ترامب المفروضة على الصين

كيف تعرف إذا ما وقع حظرك على "واتس آب" من قبل شخص ما؟

أربعة تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكنها المساعدة في درء مرض ألزهايمر