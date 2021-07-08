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فيديو غرافيك..

أحمد جبريل المقاوم الصلب.. الخيار .. المقاومة المسلحة

الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

رحل مؤسس وأمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، أحمد جبريل عن عمر ناهز 83 عاما، في دمشق تاركا إرثا من النضال .. فمن هو جبريل؟

العالم - فيديو غرافيك

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