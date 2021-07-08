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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

اجتماع طهران والطريق لحل الأزمة الأفغانية وخيارات الحكومة اللبنانية

اجتماع طهران والطريق لحل الأزمة الأفغانية وخيارات الحكومة اللبنانية
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. اختُتم في العاصمة الإيرانية طهران اجتماعُ الحوارِ الافغاني الذي استمرَ يومين بالإشادة بمساعي ايران، وحُسْنِ نواياها على صعيدِ تكريسِ السلام في افغانستان.

العالم- خاص بالعالم

البيانُ الختامي لاجتماع طهران الذي شاركَ فيه ممثلون عن الحكومة الافغانية وجماعةِ طالبان، أكد أنّ الحربَ لا تشكلُ سبيلاً لحلِ الأزمة الافغانية، داعياً الى تكثيف الجهود باتجاهِ الحلِ السياسي السلمي.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. قالت مصادر لبنانية ان المهلة التي منحت للرئيس المكلف تشكيل الحكومة قد شارفت على الانتهاء. وتحدث المصادر عن ان الجعة قد تكون حاسمة بالنسبة للحريري لتقديم اعتذاره، لكن لن يعلن موقفه قبل ان يتم الاتفاق على شخصية بديلة.

بموازاة الازمة السياسية المستمرة،تستفحل الازمة الاقتصادية وتستمر الليرة بالتدهور امام الدولار وسط استممرار ازمة البنزين.


يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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