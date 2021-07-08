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'ناسا' تعلن إرسال مركبة شحن أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية

'ناسا' تعلن إرسال مركبة شحن أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة "ناسا" عن نيتها إرسال مركبة شحن فضائية من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية صيف العام الجاري.

العالم- منوعات

وقال بيان صادر عن الوكالة " تخطط ناسا لإرسال مركبة أخرى من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية الدولية في أغسطس القادم، هذه المهمة ستكون المهمة التجارية رقم 16 التي يتم فيها اعتماد هذا النوع من المركبات لإيصال الحمولات إلى المحطة. "

وتبعا للبيان فإن المركبة من المفترض أن ترسل إلى الفضاء على متن صاروخ من نوع Antares، وسيطلق الصاروخ مع المركبة في 10 أغسطس القادم من القاعدة الفضائية التابعة لناسا في جزيرة والوبس قبالة سواحل فرجينيا، بتمام الساعة 17:55 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة .

وستحمل المركبة إلى المحطة طابعة ثلاثية الأبعاد يمكنها استخدام مواد تشبه تربة القمر، وجهاز يعتمد تقنيات جديدة يستخدم في تنقية الهواء من ثاني أوكسيد الكربون، إضافة إلى معدات سيتم تركيبها على الهيكل الحامل للألواح الشمسية المثبتة على السطح الخارجي للمحطة.

وكانت ناسا قد اطلقت آخر مركبة من نوع Cygnus إلى المحطة الفضائية في فبراير العام الجاري، وبعد أن أتمت هذه المركبة مهمتها هناك انفصلت عن المحطة لتعود نحو الأرض في 29 يونيو الماضي.

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