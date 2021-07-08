الخارجية الايرانية: المحادثات الافغانية الافغانية في طهران كانت ناجحة

العالم- ايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب رسول موسوي مساعد وزير الخارجية المدير العام لدائرة جنوب آسيا بالخارجية الايرانية: أعتقد ان اجتماع المحادثات الافغانية الافغانية في طهران كان اجتماعا ناجحا. والدليل على قولي هذا هو بيان الاجتماع. فالجانبان أدانا بشدة الهجمات على المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة (البند السادس) واعتبرا اجتماع طهران بأنه فرصة جديدة لتعزيز الحل السياسي في افغانستان (البند الخامس).

واستضافت طهران يوم الاربعاء (7 تموز/يوليو 2021) محادثات بين ممثلي الحكومة الافغانية ووفد طالبان، وقد أنهى هذا الاجتماع اعماله يوم الخميس بإصدار بيان مشترك ضمن 6 بنود، هي كالآتي:

1- يعرب وفدا الطرفين عن الامتنان لمساعي وحسن نوايا الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل ارساء السلام في افغانستان وحسن الضيافة لهما.

2- الطرفان بتفهمهما المشترك للاخطار الناجمة عن مواصلة الحرب والاضرار الناجمة عن ذلك على سلامة افغانستان، توصلا الى توافق بان الحرب ليست الطريق لحل قضية افغانستان ويجب توجيه جميع الجهود في مسار الوصول الى حل سياسي وسلمي.

3- المفاوضات جرت في اجواء ودية وتم طرح جميع القضايا بصورة تفصيلية وصريحة.

4- الطرفان قررا بان يتم البحث والوصول الى نتيجة بشان الحالات التي هي بحاجة للمزيد من التشاور والتوضيح مثل آليات العبور من الحرب نحو السلام الدائم والنظام الاسلامي المتفق عليه وكيفية الوصول اليه، خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد في اقرب فرصة ممكنة.

5- الطرفان يعتبران اجتماع طهران فرصة وارضية جديدة لتعزيز سبل الحل السياسية لمعضلة افغانستان.

6- كلا الطرفين يستنكران بشدة الهجمات على منازل المواطنين والدوائر والمساجد والمستشفيات، والتي من شانها ان تؤدي الى وقوع المواطنين ضحايا لها، وكذلك تدمير المؤسسات العامة ويدعوان الى معاقبة مرتكبيها.