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زعيم كوريا الشمالية يظهر بعد أنباء إصابته بنزيف في المخ وتنحيه عن الحكم

زعيم كوريا الشمالية يظهر بعد أنباء إصابته بنزيف في المخ وتنحيه عن الحكم
الخميس ٠٨ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

نشرت تقارير كورية جنوبية رسمية، أخبارا عن ظهور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الخميس، بعد تداول أنباء تتعلق بتدهور صحته، خاصة بعد ظهوره مؤخرا وهو فاقدا لوزنه.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، أن كيم جونغ أون زار ضريح جده الراحل، ومؤسس الدولة، كيم إيل سونغ، إحياءا لذكرى وفاته.

وزار زعيم كوريا الشمالية قصر كومسوسان للشمس، حيث يرقد جسد جده، كيم إيل سونغ.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الرسمية، فإن "ظهور كيم جونغ أون في ذكرى وفاة جده تدحض شائعات انتشرت الأسبوع الماضي، وتناولت فقدانه الوعي بعد إصابته بنزيف في المخ، وأن الانقلاب الذي قاده عمه، كيم بيونغ إيل، أجبره على التنحي عن السلطة".

وظل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يحيي ذكرى وفاة جده الراحل سنويا منذ توليه السلطة في عام 2012، باستثناء عام 2018.

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