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الهند ترصد 43 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الهند ترصد 43 ألف إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أظهر بيان لوزارة الصحة بالهند تسجيل أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 30.75 مليون.

العالم _ أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الجمعة: "تم تسجيل 43393 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 30.75 مليون"

وأشار البيان إلى تسجيل 911 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 إلى 405939 منذ بدء الجائحة.

ويقترب عدد حالات الإصابة في الهند بفيروس كورونا من حاجز 31 مليونا مع تسجيل الحالات الجديدة.

واستقال 12 وزيرا هنديا الأربعاء، بينهم وزير الصحة، الذي واجه انتقادات بسبب سوء إدارته للجائحة، مع انتشار الفيروس بشكل كبير مؤخرا، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الهندي.

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