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قائد في الجيش الايراني يتفقد حدود شرق البلاد

قائد في الجيش الايراني يتفقد حدود شرق البلاد
الجمعة ٠٩ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

تزامنا مع التحركات العسكرية التي تشهدها أفغانستان قام مساعد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد فرهاد آريانفر بتفقد الحدود الشرقية للبلاد.

العالم - ايران

وأكد فرهاد آریانفر لدى تفقده لوحدات الجيش المنتشرة في جنوب شرق البلاد، ان الأمن مستتب في المناطق الحدودية وأن عمليات الرقابة مستمرة على مدى 24 ساعة مشيرا الى جهوزية جميع الوحدات المتواجدة في المناطق الحدودية الشرقية وجنوب الشرقية الايرانية.

وقال: إن التواجد الواعي والعزيمة الراسخة لكوادر القوة البرية المنتشرة في مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية وكذلك جهود قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان الى جانب دعم حرس الثورة يعزز عمليات الرصد والرقابة حيث لن تسمح بأي اعتداء احتمالي ودخول غير شرعي لاراضي البلاد.

واشاد باستعدادات وجهوزية القوات المنتشرة في المناطق الحدودية التي تحظى بأمن كامل بفضل عمليات السيطرة والرقابة المستمرة على مدى 24 ساعة.

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